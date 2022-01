குடியரசு தின விழாவில் தேசிய கொடியை கலெக்டர் ஏற்றினார்

மாவட்ட செய்திகள்

குடியரசு தின விழாவில் தேசிய கொடியை கலெக்டர் ஏற்றினார் + "||" + The Collector hoisted the national flag at the Republic Day celebration

குடியரசு தின விழாவில் தேசிய கொடியை கலெக்டர் ஏற்றினார்