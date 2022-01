மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் மொபட் விபத்தில் காயமடைந்தவர் திடீர் சாவு:தவறான ஊசி செலுத்தியதால் இறந்ததாக அரசு மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் புகார்உடலை வாங்க மறுத்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Relatives complained to the government hospital that he had died due to improper injection

