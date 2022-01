மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே விவசாயியின் வீடு புகுந்து பொருட்களை சேதப்படுத்திய 6 பேர் கைது + "||" + Six persons have been arrested for breaking into a farmer's house and damaging goods near Gummidipoondi

