மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 4 நகராட்சி, 10 பேரூராட்சிகளில் 3¾ லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர் + "||" + Thiruvannamalai district has 3¾ lakh voters in 4 municipalities and 10 municipalities

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 4 நகராட்சி, 10 பேரூராட்சிகளில் 3¾ லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்