மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் 321284 பேர் வாக்களிக்கின்றனர் + "||" + 321284 people are voting in the urban local elections

