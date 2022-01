மாவட்ட செய்திகள்

ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் வீடுகளை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டம் + "||" + Public protest on East Coast Road the eviction of houses in Inchisambakkam

ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் வீடுகளை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டம்