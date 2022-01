மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்கலெக்டர் ஸ்ரீதர் வேண்டுகோள் + "||" + In Kallakurichi district Everyone must cooperate for the election to take place peacefully At the request of Collector Sridhar

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்கலெக்டர் ஸ்ரீதர் வேண்டுகோள்