மாவட்ட செய்திகள்

406 வாக்குச்சாவடிகளிலும், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் + "||" + Surveillance cameras will be installed and monitored at all 406 polling stations

406 வாக்குச்சாவடிகளிலும், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும்