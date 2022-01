மாவட்ட செய்திகள்

முதலை இருந்த குளத்தில் தவறி விழுந்த முதியவர் பிணமாக மீட்பு + "||" + Recovery of the body of an old man who fell into the pond where the crocodile was

முதலை இருந்த குளத்தில் தவறி விழுந்த முதியவர் பிணமாக மீட்பு