மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அலுவலர்கள், பணியாளர்களுக்கு கணினி குலுக்கல் முறையில் பணி ஒதுக்கீடு + "||" + Assignment of work in the system of computer shake to officers and employees

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அலுவலர்கள், பணியாளர்களுக்கு கணினி குலுக்கல் முறையில் பணி ஒதுக்கீடு