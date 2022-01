அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து தேர்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து தேர்தல் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு + "||" + The authorities should work together to carry out the election work

