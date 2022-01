மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சிவன் கோவிலில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Sami darshan by devotees at the Thoothukudi Shiva Temple

தூத்துக்குடி சிவன் கோவிலில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்