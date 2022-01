மாவட்ட செய்திகள்

கலந்தாய்வில் நெல்லையை சேர்ந்தஒரே அரசு பள்ளி மாணவிகள் 6 பேருக்குமருத்துவம் படிக்க இடம் கிடைத்ததுமேலும் ஒருவருக்கு பி.டி.எஸ். படிக்க வாய்ப்பு + "||" + Only 6 government school students Got a place to study medicine

கலந்தாய்வில் நெல்லையை சேர்ந்தஒரே அரசு பள்ளி மாணவிகள் 6 பேருக்குமருத்துவம் படிக்க இடம் கிடைத்ததுமேலும் ஒருவருக்கு பி.டி.எஸ். படிக்க வாய்ப்பு