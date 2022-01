மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்2 வது நாளாக யாரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லைஅலுவலகங்கள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன + "||" + In the district of Kallakurichi No one filed nomination papers on the 2nd day The offices were deserted

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்2 வது நாளாக யாரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லைஅலுவலகங்கள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன