மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் மடக்கி பிடித்த காளையர்கள் + "||" + Furious bulls in Jallikkat are the favorite bulls to fold

ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் மடக்கி பிடித்த காளையர்கள்