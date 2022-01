மாவட்ட செய்திகள்

தண்டையார்பேட்டையில் மனைவியை அடித்து கொன்றுவிட்டு தற்கொலை நாடகமாடிய கணவன் + "||" + Husband killed his wife to death in Tondiarpet and committed suicide

