மாவட்ட செய்திகள்

தை மாத பிரமோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு வீரராகவ பெருமாள் கோவிலில் கருட வாகனத்தில் சாமி வீதி உலா + "||" + Sami Veedhi Ula in Karuda vehicle at Veeragava Perumal temple on the eve of the Thai Pramorsava festival

தை மாத பிரமோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு வீரராகவ பெருமாள் கோவிலில் கருட வாகனத்தில் சாமி வீதி உலா