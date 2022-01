மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் முன்மாதிரி கிராமமாக மண்மலை ஊராட்சி தேர்வு + "||" + In the counterfeit union Manmalai panchayat selected as a model village

கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் முன்மாதிரி கிராமமாக மண்மலை ஊராட்சி தேர்வு