மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லி பாரம் ஏற்றி வந்த லாரியை சிறைபிடித்து சாலை மறியல் + "||" + Capturing a truck loaded with gravel and blocking the road

ஜல்லி பாரம் ஏற்றி வந்த லாரியை சிறைபிடித்து சாலை மறியல்