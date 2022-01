மாவட்ட செய்திகள்

தாறுமாறாக ஓடிய கார் மின்கம்பத்தில் மோதி தீப்பிடித்தது-4 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் + "||" + The car collided head-on with an electric pole and caught fire

தாறுமாறாக ஓடிய கார் மின்கம்பத்தில் மோதி தீப்பிடித்தது-4 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்