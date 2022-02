மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணை உருட்டுகட்டையால் தாக்கி கொல்ல முயற்சி; ரவுடி கைது + "||" + Trying to kill the woman by hitting her with a rolling pin; Rowdy arrested

பெண்ணை உருட்டுகட்டையால் தாக்கி கொல்ல முயற்சி; ரவுடி கைது