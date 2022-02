மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தியேட்டர்களுக்கு விதித்த கட்டுப்பாடுகளை நீக்க வேண்டும் - டி.கே.சிவக்குமார் வலியுறுத்தல் + "||" + Restrictions imposed on theaters in Karnataka should be lifted

கர்நாடகத்தில் தியேட்டர்களுக்கு விதித்த கட்டுப்பாடுகளை நீக்க வேண்டும் - டி.கே.சிவக்குமார் வலியுறுத்தல்