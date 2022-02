மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்துப்பாக்கம் ஊராட்சியில் 400 ஆண்டுகள் பழமையான சிவலிங்கம்-நந்தி சிலை கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of a 400 year old Shivalingam-Nandi idol in the Attupakkam panchayat

ஆத்துப்பாக்கம் ஊராட்சியில் 400 ஆண்டுகள் பழமையான சிவலிங்கம்-நந்தி சிலை கண்டெடுப்பு