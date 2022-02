மாவட்ட செய்திகள்

ரவுடி குணாவுடன் தொடர்பில் இருந்த 16 போலீசார் தூத்துக்குடிக்கு மாற்றம் + "||" + The 16 policemen who were in touch with Rowdy Guna have been transferred to Thoothukudi

