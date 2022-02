மாவட்ட செய்திகள்

விவரங்களை பதிவு செய்த 2 பேரின் வங்கி கணக்கில் தலா ரூ.1 லட்சம் பறிபோனது + "||" + Rs 1 lakh each was snatched from the bank accounts of the two persons who registered the details

விவரங்களை பதிவு செய்த 2 பேரின் வங்கி கணக்கில் தலா ரூ.1 லட்சம் பறிபோனது