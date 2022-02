மாவட்ட செய்திகள்

முக கவசம் அணிந்து ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு வந்த மாணவ-மாணவிகள் + "||" + Student-students who came to school eagerly wearing face shields

முக கவசம் அணிந்து ஆர்வமுடன் பள்ளிக்கு வந்த மாணவ-மாணவிகள்