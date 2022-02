மாவட்ட செய்திகள்

2-வது திருமணம் செய்து தலைமறைவாக இருந்த கணவர் கைது - ஆட்கொணர்வு மனு மூலம் முதல் மனைவி கண்டுபிடித்தார் + "||" + Husband who was married for the 2nd time and was in hiding was arrested - the first wife was found through a petition

2-வது திருமணம் செய்து தலைமறைவாக இருந்த கணவர் கைது - ஆட்கொணர்வு மனு மூலம் முதல் மனைவி கண்டுபிடித்தார்