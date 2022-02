மாவட்ட செய்திகள்

குளத்தின் மடையை அடைக்க முயன்றபஞ்சாயத்து தலைவி உள்பட 26 பேர் கைது + "||" + 26 people were arrested including a panchayat leader who tried to block the pond

