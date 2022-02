மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் ஒரே நாளில் 903 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + 903 candidates filed nominations in Kumari on the same day

குமரியில் ஒரே நாளில் 903 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல்