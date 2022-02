மாவட்ட செய்திகள்

குருவராஜபாளையத்தில் குருமாவில் அரணை கிடந்த ஓட்டலுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் நடவடிக்கை + "||" + Notice to the fortified hotel in Kuruma

குருவராஜபாளையத்தில் குருமாவில் அரணை கிடந்த ஓட்டலுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் நடவடிக்கை