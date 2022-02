மாவட்ட செய்திகள்

திருவொற்றியூர் உணவுப்பொருள் வழங்கல் உதவி ஆணையாளர் அலுவலகத்துக்குட்பட்ட 30 ரேஷன் கடைகள் பெரம்பூர் மண்டலத்திற்கு மாற்றம் + "||" + Transfer of 30 ration shops under the office of the Food Supply Assistant Commissioner, Tiruvottiyur to Perambur Zone

