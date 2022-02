மாவட்ட செய்திகள்

வைப்பு தொகைக்கு சில்லறை காசுகளை செலுத்திய சுயேட்சை வேட்பாளர் + "||" + Independent candidate who paid retail cash for the deposit

வைப்பு தொகைக்கு சில்லறை காசுகளை செலுத்திய சுயேட்சை வேட்பாளர்