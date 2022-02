மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம்: திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + Complaints related to urban local elections in Tiruvallur district can be made to: Tiruvallur District Collector

