மாவட்ட செய்திகள்

அறுவடை செய்த நெல்லை உலர வைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of work to dry the harvested paddy

அறுவடை செய்த நெல்லை உலர வைக்கும் பணி தீவிரம்