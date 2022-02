மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னமராவதி அருகே 2,500 ஆண்டிற்கும் முற்பட்ட ஈமச்சின்னங்கள் கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of emoticons dating back more than 2,500 years

பொன்னமராவதி அருகே 2,500 ஆண்டிற்கும் முற்பட்ட ஈமச்சின்னங்கள் கண்டெடுப்பு