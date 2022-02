மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி வளாகத்தில் மத உணர்வுகளை தூண்டும் வகையில் ஆடை அணிய கூடாது; கர்நாடக அரசு புதிய கட்டுப்பாடு + "||" + Do not dress in a way that provokes religious sentiments

