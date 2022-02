மாவட்ட செய்திகள்

சத்தியமங்கலத்தில்நகை கடை சுவரில் துளை போட்டு திருட முயன்ற என்ஜினீயர் கைது;யூ டியூப் பார்த்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக வாக்குமூலம் + "||" + Engineer arrest who tried to theft in jewellery

சத்தியமங்கலத்தில்நகை கடை சுவரில் துளை போட்டு திருட முயன்ற என்ஜினீயர் கைது;யூ டியூப் பார்த்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக வாக்குமூலம்