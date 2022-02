மாவட்ட செய்திகள்

வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.3.22 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Seizure of Rs 3.22 lakh taken in vehicles

வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.3.22 லட்சம் பறிமுதல்