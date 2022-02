மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்ய வேட்பாளருடன் 2 பேரை மட்டுமே அனுமதித்ததால் போலீசாருடன் வாக்குவாதம் + "||" + Argument with the police as only 2 persons were allowed with the candidate to file nomination papers at the Tiruvallur Municipal Office

திருவள்ளூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்ய வேட்பாளருடன் 2 பேரை மட்டுமே அனுமதித்ததால் போலீசாருடன் வாக்குவாதம்