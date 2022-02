மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 210 பதவியிடங்களுக்கு 1,301 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + 1301 candidates have filed nominations for 210 posts in Villupuram district

