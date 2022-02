மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில்தேர்தல் விதிகளை மீறினால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை. கலெக்டர் தகவல் + "||" + Impartial action in case of violation of election rules

வேலூர் மாவட்டத்தில்தேர்தல் விதிகளை மீறினால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை. கலெக்டர் தகவல்