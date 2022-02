மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதும் காங்கிரசின் மேகதாது பாதயாத்திரை மீண்டும் தொடங்கப்படும் - டி.கே.சிவக்குமார் தகவல் + "||" + The cloud trail of Congress will be re-launched

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதும் காங்கிரசின் மேகதாது பாதயாத்திரை மீண்டும் தொடங்கப்படும் - டி.கே.சிவக்குமார் தகவல்