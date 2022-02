மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடிய கலெக்டர் தேர்தல் பார்வையாளர் + "||" + Collector and Election Observer in consultation with Government School students

அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடிய கலெக்டர் தேர்தல் பார்வையாளர்