மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலுக்கும், கொரோனா பாதிப்பு குறைந்ததற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை + "||" + It has nothing to do with the election and the reduction of corona impact

தேர்தலுக்கும், கொரோனா பாதிப்பு குறைந்ததற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை