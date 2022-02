மாவட்ட செய்திகள்

வடக்கனந்தல் பேரூராட்சியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை கலெக்டர் ஸ்ரீதர் ஆய்வு செய்தார் + "||" + In the municipality of Vadakkanandal Collector Sridhar inspected the tense polling stations

வடக்கனந்தல் பேரூராட்சியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை கலெக்டர் ஸ்ரீதர் ஆய்வு செய்தார்