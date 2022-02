மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. வேட்பாளரின் மனு நிராகரிப்பு:ஆணையாளரை சிறைபிடித்து கட்சியினர் கடும் வாக்குவாதம் + "||" + Capturing the Commissioner was a heated argument between the parties

அ.தி.மு.க. வேட்பாளரின் மனு நிராகரிப்பு:ஆணையாளரை சிறைபிடித்து கட்சியினர் கடும் வாக்குவாதம்