மாவட்ட செய்திகள்

குடியரசு, சுதந்திர தின விழாக்களில் அம்பேத்கரின் உருப்படத்தை வைப்பது கட்டாயம் - கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + It is mandatory to place the item of Ambedkar

குடியரசு, சுதந்திர தின விழாக்களில் அம்பேத்கரின் உருப்படத்தை வைப்பது கட்டாயம் - கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு