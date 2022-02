மாவட்ட செய்திகள்

மூலவைகை ஆற்றில் தீப்பந்தங்கள் மூலம் மீன் பிடிக்கும் மாணவர்கள் + "||" + In the Moolavaigai river Students fishing with fireballs

மூலவைகை ஆற்றில் தீப்பந்தங்கள் மூலம் மீன் பிடிக்கும் மாணவர்கள்