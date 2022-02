நிலக்கடலையில் உலர்வேர் அழுகல் நோய் தாக்குவதை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

மாவட்ட செய்திகள்

நிலக்கடலையில் உலர்வேர் அழுகல் நோய் தாக்குவதை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? + "||" + How to control dry root rot in groundnut?

நிலக்கடலையில் உலர்வேர் அழுகல் நோய் தாக்குவதை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?