மாவட்ட செய்திகள்

950 கிராம் எடையில் பிறந்த பெண் குழந்தை டாக்டர்களின் சிகிச்சையால் எடை அதிகரித்தது + "||" + The baby girl, who weighed 950 grams, gained weight after treatment by doctors

950 கிராம் எடையில் பிறந்த பெண் குழந்தை டாக்டர்களின் சிகிச்சையால் எடை அதிகரித்தது